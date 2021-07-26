Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  BM Daimi Temsilcisi ilk kez bir kadın

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadın, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”, atandı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi olarak ilk kez bir kadının, “Büyükelçi Olimpia Neokleus”un atandığını yazdı.

Gazete, Neokleus’un BM’nin Cenevre’deki merkezinde güven mektubunu geçtiğimiz hafta BM Ofisi Genel Müdürü Tatiana Valovaya’ya sunduğunu, törende yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin son dönemde kapalı bölge Maraş konusunda gerçekleştirdiği “yasa dışı ve kışkırtıcı eylemlerine de değindiğini” aktardı.