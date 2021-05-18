Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 5 alanda resmi İyileşme ve Direnç Planı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, İyileşme ve Direnç Fonu’nun desteğiyle uygulayacağı reform ve kamu yatırım projelerini içeren resmi İyileşme ve Direnç Planı’nı aldığını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB İyileşme ve Direnç Fonu’ndan (RRF) 1 milyar Euro ve 227 milyon Euro borç istedi.

Plan, 5 alanda yapılandı:

- kamu sağlığı ve sivil savunma;

- yeşil dönüşüm;

- ekonomik direnç ve rekabet edilebilirlik;

- dijital dönüşüm ve

- iş piyasası, eğitim ve insan kaynakları.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von den Leyen, açıklama üzerine, “Kıbrıs’ın iyileşme ve direnç planını aldık. Plan kamu sağlığı, yeşil ve dijital dönüşüm ve eğitim gibi tedbirleri içeriyor. Hedefimiz: NextGenerationEU (ABGelecekNesil) fonlarının yaza kadar akışını sağlamaktır” dedi.

Planda, sağlık sektörünü modernleştirme, binaların enerji etkinliğini artırma, sürdürülebilir ulaşımı, dijital altyapıyı, ek beceriler edinmeyi ve becerileri tazelemeyi teşvik etmek bulunuyor. Plandaki projeler 2026’ya kadar tüm RRF’yi kapsıyor. Plan tüm yedi en iyi Avrupa alanını kapsıyor.