Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye'ye "düzensiz göçmen" suçlaması

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'yi düzensiz göçmenlerin Ada'ya geçişini engellememekle suçladı

AB içinde nüfusuna göre en yüksek sığınmacı oranına sahip olan Kıbrıs, son dönemde artan düzensiz göçmen geçişlerinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıslı Rum medyasına yansıyan açıklamasında Türkiye'yi "çaresiz durumdaki insanların akınını engellememekle" suçlayarak "Bu insanlar Kıbrıs'a yürüyerek gelmiyor. İstanbul'dan uçakla kuzeye, oradan güneye geliyorlar" dedi.

Kıbrıslı Rum basını, hükümet çevrelerinin, Türkiye'nin Kıbrıs'ta istikrarı bozmaya çalıştığı suçlamasını dile getirdiğini yazdı.

"Yüzde 85'i Türkiye-Kıbrıs (kuzey) güzergahını kullanıyor"

Resmi verilere göre bu yılın başından beri Kıbrıs Cumhuriyeti'ne toplam 10 bin 350 düzensiz göçmen giriş yaparken bu sayı sadece Ekim ayında bin 700 olarak kaydedildi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne varan düzensiz göçmenlerin yüzde 85'lik bölümünün Türkiye-Kıbrıs (kuzey) güzergahını kullandıkları belirtildi.

Özellikle bin 200 kişi kapasiteli Pumara kampının tamamen dolduğu ve yaklaşık 200 düzensiz göçmenin kamp dışındaki çadırlarda barınmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Kıbrıslı Rum basını, hükümetin kuzey ile arasındaki dikenli tellerden oluşan 11 kilometrelik bariyeri uzatmayı planladığını da kaydetti.