Baş başa ilk temas

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi.
Lefkoşa ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin resmi konutunda yer alacak görüşme saat 11.00’de başladı.
Bugünkü görüşme iki liderin baş başa ilk görüşmesi olarak dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Tümay TUĞYAN
