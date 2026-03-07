“Kamuoyu, sığınaklar ve acil durum hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirilmeli”

Gençlik Federasyonu, sığınaklar ve acil durum hazırlıklarıyla ilgili kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesi, belirsizliği giderecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Gençlik Federasyonu Genel Başkanlığı adına yazılı açıklama yapan İdare Amiri Sedat İzcan, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Kıbrıs’taki üslerle ilgili toplumsal kaygıyı gidermenin kamu otoritelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İzcan, ülkenin olası bir kriz, doğal afet veya acil duruma karşı hazırlık düzeyinin ve uygulanacak protokollerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasının toplumsal güveni güçlendireceğini söyledi.

İzcan, ilçe, “Bucak ve beldelere göre sığınak sayısıyla kapasitelerine ilişkin genel bilgilendirme yapılması, sığınakların bakım ve kullanılabilirlik durumuna dair güncel verilerin paylaşılması, 1974 öncesi ve sonrası inşa edilen tüm sığınakların envanterinin çıkarılması ve özellikle 1974 öncesine ait sığınakların güvenlik riski olup olmadığının değerlendirilmesi” önerilerini sıralayarak, bunların Bakanlar Kurulu ve yetkililerin de dikkatine sunulduğunu kaydetti.