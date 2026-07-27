Katılımcıların büyük çoğunluğu 'Federasyon' dedi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin (CMIRS) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak son gerçekleştirdiği anketinde katılımcıların yüzde 75.94’ü iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyonu modelini savunması dikkat çekti. 500 kişi ile yüz yüze ankette Kıbrıs sorununda mevcut durumun devamını kabul edilmez bulanların oranı yüzde 59.96 olması gözlemlendi.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 65.09'u Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar arasında bir anlaşmaya varılmasını istediğini ifade etti. Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı ise yüzde 50.31 olarak kaydedildi.

En yüksek destek federasyon modeline

Çözüm modellerine ilişkin değerlendirmelerde en yüksek destek, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon modeline verildiği dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 75.94'ü bu modeli kabul edilebilir buldu. Olası konfederal çözümü kabul edilebilir görenlerin oranı yüzde 61.37 olurken, üniter devlet yapısı içinde bir çözümü kabul edilebilir bulanların oranı ise yüzde 25.95'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 88’i belirsizlikten dolayı kaygılı

Anket, Kıbrıs sorununa ilişkin belirsizliklerin toplumda ciddi düzeyde kaygı yarattığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 88.38'i Kıbrıs sorununun geleceğine ilişkin belirsizliği kaygı verici bulduğunu belirtirken, yüzde 82.36'sı çözüm müzakerelerinin durması veya sonuçsuz kalmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Bunun yanında katılımcıların yüzde 73.35'i Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyi üzerindeki artan etkisinden kaygı duyduğunu dile getirirken, yüzde 44.09'u iki devletli çözüm modelini de kaygı verici olarak değerlendirdi. Mevcut durumun uzun yıllar boyunca değişmeden devam etmesini kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 86.58 olarak ölçüldü.