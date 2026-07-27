“Mezarlıklardaki koruma ve restorasyon çalışmaları sürüyor”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıs Türk ve Rum mezarlıklarında koruma ve restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Ali Tuncay, yazılı açıklamasında liderlerin mezarlıklara ilişkin mutabakatı öncesinde başlatılan çalışmalar da dahil olmak üzere, ada genelinde yaklaşık 70 mezarlıkta koruma, restorasyon ve hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, devam ettiğini veya hazırlık aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Tuncay, bu çalışmaların; çevre duvarlarının onarımı ve korunması, mevcut mezarların sağlamlaştırılması ve restorasyonu, yabani ot ve bitki temizliği, çevre düzenlemesiyle mezarlıkların genel görünümünü ve saygınlığını artırmaya yönelik düzenlemeleri kapsadığını kaydetti.

Varılan mutabakat çerçevesinde isteyen ailelerin kendi kaynaklarıyla yakınlarının mezar taşlarını yenileme imkanı da bulduğunu ifade eden bu kapsamda Güney Kıbrıs'taki Türk mezarlıkları ve şehitliklerinde de önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, bugüne kadar koruma ve restorasyon çalışması yapılan mezarlıkları ve şehitlikleri şöyle paylaştı:

“Geçitkale/Köfünye Mezarlığı, Boğaziçi/Aytotoro Mezarlığı, Aksu/Anglisides Mezarlığı,Vuda Mezarlığı, Larnaka Cami-i Kebir Osmanlı Mezarlığı, Tatlısu/Mari Mezarlığı, Taşkent/Tochni Mezarlığı, Pirga-Larnaka Mezarlığı, Ötüken/Mennoya Mezarlığı, Lefkara Mezarlığı, Alaminyo Şehitliği, Tuzla Şehitliği, Düzkaya/Evdim Şehitliği, Yeşilyurt/Mandriya Şehitliği ve Bağlarbaşı/Malya Şehitliği.”

Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından temel koruma çalışmaları tamamlanarak kamuoyuna duyurulan mezarlıklarda ailelerin diledikleri takdirde kendi imkan ve kaynaklarıyla yakınlarının mezar taşlarını yenileyebileceklerini ifade etti.

Bu kapsamda mezar taşı yenilemek isteyen vatandaşların, gerekli koordinasyonun sağlanması ve izlenecek usullere ilişkin bilgi için kendisiyle temasa geçmeleri gerektiğini belirten Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, sürecin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli rehberlik ve teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Tuncay ayrıca, Bağlarbaşı/Malya, Alaminyo, Düzkaya/Evdim, Yeşilyurt/Mandirga ve Tuzla şehitliklerindeki şehit mezarlarının Türk tarafınca sağlanan mali kaynakla tamamen yenilendiğini kaydetti.

Tuncay, diğer şehitliklerde yer alan şehit mezarlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların da yine Türk tarafının sağlayacağı mali kaynakla peyderpey gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gelecek haftalarda Limasol bölgesindeki Türk mezarlıklarında yeni koruma çalışmalarına başlanacağını belirten Ali Tuncay, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından programın Güney Kıbrıs'ın diğer bölgelerinde bulunan Türk mezarlıklarını da kapsayacak şekilde aşamalı olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Ali Tuncay, mezarlıkların korunmasının yalnızca kültürel mirasın muhafazası açısından değil, aynı zamanda geçmişe duyulan saygının ve insani sorumluluğun da önemli bir gereği olduğunu belirterek, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin bu çalışmaları karşılıklı saygı, iş birliği ve paylaşılan kültürel mirasın korunması anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.