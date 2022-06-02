Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos: “Tatar’ın olumsuz cevabına şaşırmadık”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Ersin Tatar’ın Nikos Anastasiadis’in önerdiği güven arttırıcı önlemleri reddetmesini yorumlayarak, “Türk uzlaşmazlığının bir kez daha gözler önüne serildiğini” belirtti.

Pelekanos, PIK’e yaptığı açıklamada, “Tatar’ın olumsuz cevabının hükümette şaşkınlığa yol açmadığını” söyledi. Cumhurbaşkanı ve hükümetin, Kıbrıs sorunu için müzakere masasına geri dönülmesi ve Maraş bölgesindeki “yasa dışı tahrik dolu eylemlerle başa çıkılması için çabalarına devam edeceğini” sözlerine ekledi.

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