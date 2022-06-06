Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı hayatını kaybetti
Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou hayatını kaybetti. Emilianidou geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak tedavisi için Yunanistan'a götürülmüştü.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou hayatını kaybetti. Emilianidou geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak tedavisi için Yunanistan'a götürülmüştü.
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasidis yaptığı açıklamada Zeta Emilianidou hayatını kaybettiğini duyurdu.
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