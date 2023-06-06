Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali’nde 5 ülkeden dans grupları sahne alacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Yeni ve Çağdaş Kültür Dairesi'nin önde gelen kültür etkinliği Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali, 7-29 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında Limasol Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı Yeni ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Rialto Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleşecek 24. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali'nde Kıbrıs'ın yanısıra İsrail, Belçika, İsviçre ve Almanya'dan dans ekipleri sahne alacak.

24. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali kapsamında sessizlik ve sözler, sesler ve müzik temaları çağdaş bir koreografik yaratım panoramasında sunulacak. Dansın evrensel dili sayesinde makrokozmos ve mikrokozmos hatıralar, hayaller ve arzularla dolu bir manzarada birleşiyor.

14 ve 19 Haziran gösterileri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, diğer gösteriler ise Limasol Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Biletler ve detaylı bilgi için www.rialto.com.cy ve https://bit.ly/45ojNza adresinlerine girilebilir. Limasol gösterileri için Lefkoşa’dan ücretsiz otobüs kaldırılacaktır.Yer ayırmak için 99 618225 nolu telefondan organizasyona ulaşılabilir.

PROGRAM

7 Haziran Çarşamba… Cie Phillippe Saire - Hocus Pocus (İsviçre) 17:00 (45’) 7+

7 Haziran Çarşamba… Cie Phillippe Saire – Vacuum(İsviçre) 20:30 (25’) 14+

14 Haziran Çarşamba… 20:30)(45’) A Line,a gaze,a horizon/ Alexandra Waierstall(Kıbrıs)

17 Haziran Cumartesi… 20:30 (60’) Living Room I Suzanne Dellal Centre / Inbal Pinto (İsrail)

19 Haziran Pazartesi… 20:30 (75’) Lamenta (Belçika)

21 Haziran Çarşamba… 20:30 (75’) Lamenta (Belçika) /Siamese Cie / Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero

27 Haziran Salı… 20:30 (45’) Migrena2x2 I Yotam Peled(Almanya) 16+

29 Haziran Perşembe… 20:30 (60’) Forever | Tabea Martin(İsviçre) 8+