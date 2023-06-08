Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali, İsviçreli grubun etkileyici gösterisi ile başladı

7-29 Haziran 2023 tarihleri arasında Limasol ve Lefkoşa’da gerçekleşecek 24. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali, İsviçreli ekibin iki gösterisi ile başladı.

Limasol Rialto Tiyatrosu’nda saat 17:00’de genç izleyiciler için Hocus Pocus adlı gösteriyi sahneye koyan ikili gece de Vacuum adlı gösteri ile yetişkin sanatseverleri adeta büyüledi.

Cie ve Philippe Saire kardeşlerin oluşturduğu dans topluluğu dünyanın birçok salonu ve festivalinde sahne alırken her iki gösteri de müzik, ışık, hareket ve bedenin muhteşem kullanımı ile seyircileri etkiledi. Gösteriyi İsviçre’nin Kıbrıs Büyükelçisi Christoph Burgener de izledi.

Philippe Saire’nin teması ve koreografisini hazırladığı her iki gösteri de görüntülerin gücü, hislerin oluşturduğu sihirle bütünleşen yok olma ve tekrar görünümleri, sertleşen ve hafifleşen bedenlerin ve hareketlerin uyumlu bir şekilde küçücük bir çerçeve sahnenin içinden seyirciye ulaşması sağlanıyor.

İlk gösteri çocuklar için kendi hayal kurma yetilerine dokunarak kendi hikayelerini yaratmalarını sağlarken ikinci gösteri ise bedenlerin boşlukta görünüp kaybolması aracılığıyla iki neon ışık arasında oluşturulan yanılsamayı etkileyici bir müziğin birlikteliğiyle sunuyor. Seyirci kendini farklı hayal dünyalarına açarken beden ve hareket ile ilgili de duyusal algılarının yeni bir yönünü keşfediyor.

“A Line,a gaze,a horizon”,Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda

Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı Yeni ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Rialto Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleşen Festivalde 14 Haziran Çarşamba günü saat 20:30’da A Line,a gaze,a horizon/ Alexandra Waierstall (Kıbrıs), Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Festival Biletleri ve detaylı bilgi için www.rialto.com.cy ve https://bit.ly/45ojNza adreslerine girilebilir.

Limasol gösterileri için Lefkoşa’dan ücretsiz otobüs kaldırılacaktır. Yer ayırmak için 99 618225 nolu telefondan organizasyona ulaşılabilir.