Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali 25. yıl coşkusu Suzana Phialas’ın AiNa’sı ile başladı

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs'ın önde gelen, en büyük çağdaş dans etkinliği olarak kabul edilen ve bu yıl 25.yılını kutlayacak Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali (CCDF), çapraz medya sanatıyla dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki çizgileri bulanıklaştıran sanatçı Suzana Phialas’ın AiNa adlı performans, enselasyon ve sergisi ile açıldı.

Kültür Bakan Yardımcılığı-Rialto Tiyatrosu-EU20 KIBRIS ortak organizasyonu ile hayata geçen, 24 gün sürecek, Kıbrıs’tan ve yurtdışından toplam 7 çağdaş dans topluluğunu ağırlayacak CCDF açılışı sanatseverlerin yoğun ilgilisi ile Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yer aldı. Açılışta Kültür Bakanı Vasiliki Kassianidou ve Rialto Tiyatrosu YK üyesi Aleksis Vasilou birer konuşma yaptı.

AiNa seyirciyi dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı bir evrene götürdü

Performans yapımcısı, yapay zeka sanatçısı, makersplace.com'da küratör ve 2021'den bu yana Web3 Dijital PerformansNFT Sanat’ın önde gelen isimlerden Suzana Phialas, Kıbrıs’ta eşine pek rastlanmayan AiNa adlı 50 dakikalık performansı,enselasyon ve sergisi ile sanatseverleri dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığı bir evrene götürdü. Sanatçının fotoğraf sonrası yapay zeka performans anatomileri çalışmasının IRL simülasyonu olarak hayat bulan AiNa, Phialas'ın sanatçılarla yaptığı çalışmalar ve doğaçlamalar ile eğittiği özel bir yapay zeka modelinin görsellerine ve videolarına dayanıyor. Aynı konseptteki enselasyon ve sergi de Rialto Tiyatrosu alanında yer aldı.

Phialas: “Ortaya çıkan karışım, sıradan yaşamın tuvalinden alınmış absürt, mantıksız ve tuhaf derecede gerçeküstü olayların bir karışımıdır”

Sanatçı çalışmasıyla ilgili "Durağan görüntü çalışmalarını, günlük varoluşun dokusundan çıkarılan "mikrokozmik performanslar" olarak düşünüyorum. Her görüntü sıradan anları ve tanıdık senaryoları özetliyor ve ev içi(yerli) iç mekanlar ile dış mekan ortamlarını kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Evrensel olarak ilişkilendirilebilir olsa da bu tasvirler, incelikli bir zeka ve ironi oyunuyla yüceltiliyor ve onlara farklı bir tat katıyor. Ortaya çıkan karışım, sıradan yaşamın tuvalinden alınmış absürt, mantıksız ve tuhaf derecede gerçeküstü olayların bir karışımıdır." ifadesini kullandı.



Büyük bir ekibin çalıştığı projenin konsept, yaratım ve sanatsal yönetmenliğini Phialas yapıyor

AiNa’nın konsept, yaratım ve sanatsal yönetmenliğini Suzana Phialas tarafından, birlikte yaratma, senaryo Pavlos Vrionides tarafından, koreografi yönetmenliği de performans sanatçılarıyla işbirliği içinde yine Phialas tarafından yapıldı. Gösterinin performansları Belinda Papavasiliou, Julia Brendle, Katerina Tylliridou, yaratıcı danışmanlığı Andria Michaelido, ışık tasarımı Vasilis Petinaris, müzik besteleri Kalaqs, Frank Manzano, Suzana Phialas tarafından yapıldı. Musha’nın canlı grup olarak yer aldığı projenin set tasarımını Sthephanie Mourouzi, Giorgos Maratheftis, video işlerini Pavlos Vrionides-Suzana Phialas, poster fotoğrafı/fragmanı Pavlos Vrionides, makyajını Melanie Christou, koreografın asistanlığını Belinda Papavasiliou ve sahne asistanlığını da Lorna Ladomatou üstlendi.