Kıbrıs, Bursa ve Antakya’dan Çocuk ve Gençlik Koroları Cümbez Altı’nda konser verecek

Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Bursa Nilüfer Çocuk ve Gençlik Koroları ve Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk ve Gençlik Korosu 3 Temmuz Çarşamba akşamı Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda "Cümbez Altı Konserleri 2" adını verdikleri bir konser verecek.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden alınan bilgiye göre; konser öncesinde Türkiye’den katılan 2 misafir koro ile Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları birlikte atölye çalışmaları yapacak.

Suat Şahin, Sezgin Suna ve Erkan Dağlı’nın şefliğinde atölye yapacak korolar ortak şarkılar da seslendirecek.

Etkinliğe Samsun’dan Besteci Gücem Ağmaz da katılarak, bestesini kendisinin yaptığı sözlerini Bülent Fevzioğlu’nun yazdığı ‘’Emanet’’ şiirinin çoksesli koro bestesini de seslendirilmek üzere koro şefi Erkan Dağlı’ya takdim edecek.