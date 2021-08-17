“Kıbrıs aşılamada en iyi AB ülkelerinden biri ama yüksek aşılamalardan dolayı rehavete kapılmamalıyız”

Kıbrıs (güney) Sağlık Bakanlığı Danışma Heyeti üyesi ve Avrupa Kıbrıs Üniversitesi Pediatri Profesörü Dr. Pana Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda yüksek aşılama oranından dolayı rehavete kapılmama gerektiğini söyledi.

14 Ağustos’a kadar AB’da yetişkin nüfusun %62,4 aşı rejimini tamamlamışken Kıbrıs’ta bu oranın %70,3 düzeyinde olmasıyla ilgili Dr. Pana, Kıbrıs’ın en iyi AB ülkelerinden bir olduğunu, nüfusun büyük bir bölümünün aşılanmış olmasına rağmen rehavete yer olmadığını söyledi.

Pediatri Profesörü Dr. Pana şunları söyledi: “Rehavete kapılmamalıyız, ne de sürü bağışıklığı oluşturulduğuna ve toplumun koruma altında bulunduğuna güvenmeliyiz. Sürü bağışıklığı virüsün bulaşmadığı ve toplumun tümünü koruduğu anlamına gelmez, özellikle şimdi daha saldırgan olarak kabul edilen Delta mutasyonu konusunda bu tamamen geçersizdir ve sürü bağışıklığını daha da zorlaştırıyor”

Dr. Pana önemli olanın, tüm yaş gruplarında yüksek aşılamaların sağlanması ve böylece faaliyetlerin olduğu alanlarda yüksek korunma duvarı oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Aşılanmış kişilerin coronavirüsü ve özellikle Delta mutasyonunu daha kolay yaydıkları ile ilgili Dr. Pana aşılanmış kişilerin de korunma önlemleri alması gerektiğini çünkü onların da daha az olsa da virüsü yayama olasılıkları bulunduğunu kaydetti.

Aşılanmış kişilerin ciddi hastalanmadan veya ölümden korunduklarını belirten Dr. Pana, aşılanmış bir kişinin de virüsün bulunduğu bir alanda bulunması durumunda hastalanabileceğini ancak aşılanmamış bir kişi kadar ciddi hastalanmayacağını vurguladı.

Dr. Pana, “Salgının kontrolünde aşının değeri aşağılanamaz. Aşı kesinlikle bağışıklık oluşturma ve koruma değerini koruyor. Diğer yandan, kişisel koruma önlemleri, maske kullanımı, alanın havalandırılması özellikle kapalı alanlarda virüsün yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor” dedi.

Üçüncü doz aşı konusuna da değinen Dr. Pana, bu konuda ve özellikle üçüncü doz aşının ne zaman yapılması ve nüfus grubu konularında dünya çapında yoğun bilimsel tartışmaların yer aldığını duyurarak, şu an var olan veriler temelinde üçüncü dozun muhtemelen immunosüpresyon, çok yaşlı ve kapalı yapılarda uygulanabileceğini dile getirdi ve şu ana kadar Almanya, Fransa ve İsrail olmak üzere üç ülkenin sonbaharda yukarıdaki nüfus gruplarına üçüncü doz aşıyı ilerleteceklerini açıkladıklarını söyledi.

Yeni eğitim yılı ile ilgili Dr. Pana, Dünya Sağlık Örgütünün ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDEC) uzun lockdown döneminden sonra kesinlikle açılması gerektiği çünkü bunun sosyal-psikolojik ve eğitim üzerinde etkileri olacağı konusunda görüş belirttiklerini ve Delta varyantı nedeniyle sağlık protokollerinin bu alanda sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

Okul alanlarında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla bu alanlarda iz sürümü ve temasların kontrol edilmesi, özellikle savunmasız gruplarla daha yakın ilişki içinde olan okullardaki yetişkinler arasında aşı kampanyasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çocukların her üç günde bir rapid test yaptırmaları gerekip gerekmediğiyle ilgili bir soruya Dr. Pana “sık kontrolün ne olacağına karar vermiş değiliz. Öyle bir şekilde uygulanmalı ki hem çocuklara eziyet olmasın hem de maliyeti yüksek olmasın” yanıtını verdi.