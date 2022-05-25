Kıbrıs Amerikan Üniversitesi “Mini Art Fest II” sanat festivali başladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen sanat festivali “Mini Art Fest II” kesişme temasıyla kapılarını tüm öğrenci, sanatçı, sanatçı adayları ve halka açtı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin yerleşkesinin bulunduğu Lefkoşa Surlariçi Arabahmet bölgesi 55/57 Social Space’te düzenlenen açılış töreni Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Gökçe Keçeci açılış konuşmasında “Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri bir kez daha göstermek adına bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizde sizlerle birlikte dolu dolu üç gün geçireceğiz. Bütün sanat dallarının bir araya gelerek yapacağı atölye çalışmalarıyla birlikte sanatı yeniden keşfedeceğiz.” dedi. Kesişme temasıyla sanatı ve kültürü bir araya getirerek üç gün boyunca yapılacak olan atölye çalışmalarına bugün başlandı. Festival açılış kokteyli ile birlikte renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

“Cultural Lap” mimarlık atölye çalışması

Birçok farklı disiplinin “kesişme” temasıyla bir araya gelerek farklı sanat çalışmalarının yapılacağı festival; Mimarlık Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Cultural Lap” atölye çalışmasında eğitmenler ve katılımcılar Surlariçi bölgesinin mimari ve kültürel dokusunu inceledi. Surlariçi bölgesinin kimliğinde önemli yer tutan mimarı elemanlar bir araya getirilerek üç gün boyunca devam edecek olan workshop, üçüncü günün sonunda elde edilecek tüm materyallerle festivalin merkezi 55-57 Social Space’de izleyicinin beğenisine sunulacak.

Sanatçı Ayhan Menteş’in Eserleri Renklendiriliyor

Festivalde “Mural Painting” atölye çalışması kapsamında duvar resmi boyama teknikleri pratik yapılarak Kıbrıslı Merhum Sanatçı Ayhan Menteş’in eserleri öğrenciler tarafından renklendirilmeye başlandı. KAÜ Kampüsü’ne ait yeşil alanda duvarlara çizilen Ayhan Menteş’in eserleriyle sanatçı bir kez daha ölümsüzleştirilerek katılımcılar ve eğitmenler tarafından yapılan açıklamada yeşil alanın bir açık hava müzesine çevireceklerini bildirdi.

Kısa Film atölyesinin “Kesişme” temalı çekimlerine başlandı

Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film atölyesi katılımcıları Surlariçi bölgesindeki farklı kesişme temalarından yola çıkarak çekimlerine bugün başladı. Kültürel farklılıkların çokça görüldüğü alanların resmedileceği atölyede katılımcılar çekim öncesi, sonrası ve kurgu aşamalarını seyirciye sunacak.

Doğadan toplanan çiçeklerle “Flow&Balance”

Bu atölye çalışması kapsamında katılımcıların strüktürel modüller tasarlayarak oluşturacağı kompozisyonlarla yeni bir form yaratılacak. Ortaya çıkan konsept üzerine doğadan toplanan mevsimsel çiçeklerle de festival boyunca çeşitli enstalasyonlar gerçekleştirileceği bildirildi.

Seramik Atölyesi’nden renkli görüntüler

Festivalin açılışında KAÜ’ye ait Soul of Life Ceramics atölyesinde rölyef tekniğini kullanarak yaptırılan çamura biçim verme çalıştayında her bir katılımcının özgün doku yaratımı süreci yürütüldü. Elde edilen eserler pişirim sonrası birleştirilerek pano haline getirilecek ve 55-57 Social Space’te izleyicinin beğenisine sunulacak.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi “Mini Art Fest II” festivali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü, birçok farklı atölye çalışması ve panellerle son hızla devam edecek. Festival kapsamındaki bütün etkinlik ve atölye çalışmalarına tüm öğrenciler, sanatçılar, sanatçı adayları ve halkın davetli olduğu bildirildi. Etkinlik programına Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.