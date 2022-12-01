Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, 14. “Seramik Çalıştayı”na ev sahipliği yapacak

Kültür Dairesi'nin katkılarıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek “Seramik Çalıştayı”, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği (KKSD) iş birliğinde gerçekleşecek.

6-16 Aralık tarihleri arasında yapılacak sanat etkinliğinde “Code: Red” adı altında “Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” tekniği ile ilgili çalıştay düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne ait "55-57 Social Space"in ev sahipliği yapacağı “Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi” çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Cengiz Kılıç önderliğinde 7-8 Aralık günlerinde gerçekleşecek.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait "Soul of Life Ceramics" Seramik Stüdyosu’nda Doç. Dr. Atilla Cengiz Kılıç’ın "Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi" tekniğini kullanarak katılımcılarla ortaya koyacağı eserler, 9 Aralık Cuma günü saat 16.00’da KAÜ 55-57 Social Space’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

On gün boyunca çeşitli sergi ve çalıştayların yer alacağı etkinliğin açılışı “Code: Red” isimli Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği üyelerinin sergisi ile 6 Aralık Salı günü saat 18.30’da başlayacak.

Kültür Dairesi’ne ait İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılışını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, KKSD Başkanı Bedia Kale gerçekleştirecek