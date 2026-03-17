“Kıbrıs adası bu süreçten bir bütün olarak etkileniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Uluçay, savaştan ötürü Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtığını hatırlatarak, “Uluslararası Enerji Ajansı’na üye ülkeler, bunun etkilerini azaltmak için petrol stoklarının bir miktarını piyasaya sunma kararı aldı” dedi.

Bunun en temel sebebinin, ihtiyaç duyan ülkelerin petrol tedarikini sağlaması olduğuna dikkat çeken Uluçay, “Ayrıca varil başına 120 dolarlara kadar çıkan brent petrol fiyatını aşağıya çekmek için de bu girişim yapıldı” ifadelerini kullandı.

Uluçay, Avrupa Birliği’nin (AB) de ABD ve Avrupa ülkelerine doğrudan veya dolaylı şekilde çağrısı oluşmaya başladığını söyleyerek, “Ortaya çıkan maliyet artışını karşılamak, ekonominin çarklarını döndürebilmek için büyük bir uğraş içerisinde” diye konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde de çalışmaları özenle devam ettirmenin önemli olduğunu dile getiren Uluçay, “Turizm konusunda da Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke iptallerle karşı karşıya kalmaya başladı. Kıbrıs adası da bu süreçten bir bütün olarak etkileniyor” açıklamasında bulundu.