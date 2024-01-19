Kıbrıs açıklarında yeni doğalgaz rezervi bulundu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'deki (MEB) 6’ncı parselde yer alan “Kronos 2” yatağında doğalgaz bulundu.

RIK’te yer alan habere göre İtalyan ENI ve Fransız Total konsorsiyumda yapılan sondaj çalışmaları sırasında, “hedefin üzerinde alevler göründü.” Alev çıkması, bölgedeki parselde doğalgazın varlığına işaret ediyor…

“Kronos 2” yatağında bulunan rezervin, 2 ila 3 trilyon fit küp olduğu tahmin ediliyor.