Kıbrıs açıklarında “2-3 trilyon ayak küplük” doğalgaz yatağı keşfedildi

Güneydeki Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) 6’ncı parselde yer alan “Zeus-1” hedefinde 2-3 trilyon ayak küplük yatak keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlık sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, ENI – Total Energies konsorsiyumunun “Tungsten Explorer” sondaj gemisi aracılığıyla 6’ncı parselde yürüttüğü araştırma sondajlarında, ada kıyılarından 162 kilometre uzağında, “Cronos-1” sondajının 5 kilometre Batısı’nda ve 2 bin 300 metre derinde 105 metrelik temiz doğal gaz sütunu keşfedildiği bilgisi verildi.

Sütundaki toplam doğal gaz miktarının 2-3 trilyon ayak küp (tfc) olduğu tahmin ediliyor.

“Zeus-1”, “Calypso-1” ve “Cronos-1”in ardından ENI - Total konsorsiyumu tarafından yapılan üçüncü keşif olma unvanını taşıyor.