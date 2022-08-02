Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kıb-Tek’ten uyarı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği Perşembe günü kesilecek
Kıb-Tek’ten uyarı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği Perşembe günü kesilecek

Kıb-Tek’ten uyarı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği Perşembe günü kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli ödemelerin yapılması rica edildi.

Bu haber toplam 160 defa okunmuştur
Etiketler :