Kıb-Tek’ten uyarı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği Perşembe günü kesilecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için gerekli ödemelerin yapılması rica edildi.
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