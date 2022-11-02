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KIB-TEK'ten uyarı

KIB-TEK'ten uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) uyardı. Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği yarın kesilecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) uyardı. Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği yarın kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin yarın kesileceğini duyurarak, elektrik borcu olanları uyardı.

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