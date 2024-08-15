KIB-TEK’ten sorumlu olmasına rağmen Ünal Üstel de şaşırdı

KIB-TEK’ten de sorumlu olan Başbakan Ünal Üstel, artan elektrik kesintileri ve “kötü yakıt nedeniyle yaşandığı” düşünülen kara dumanla ilgili Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti, “sabotaj” iddiasını ortaya attı, polisi göreve çağırdı.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlatmasını talep eden Üstel, “Tarihinde yoktur, buhar tribünlerinden bu kadar kara dumanın çıkması. Tarihinde yoktur, beş tane mobil jeneratör birden dursun ve arıza yapsın” dedi.

Üstel, Teknecik’te; KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve yönetim kurulu üyeleri, Teknecik Elektrik Santrali’nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Naci Kurra, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu ve Girne Cürümleri Önleme (CÖŞ) Şube Amiri Müfettiş Murat Bayram’ın da yer aldığı toplantıya katıldı.

Üstel, “burada bir sabote endişesi ile karşı karşıya kalmamız, bizi üzer” dedi.

“Tarihinde yoktur, buhar tribünlerinden bu kadar kara dumanın çıkması. Tarihinde yoktur, beş tane mobil jeneratör birden dursun ve arıza yapsın.” diye konuşan Üstel, konuyla ilgili polis teşkilatını göreve çağırdığını ve bir soruşturmanın başlatılmasını istediklerini belirtti.

Üstel, “Halkımız ve bizler bunu hak etmedik. Konuyla ilgili kişiler olması durumunda, polis teşkilatımızın yapacağı soruşturmada ortaya çıkmasını istiyoruz.” dedi.