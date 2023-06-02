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Kıb-Tek'ten abonelerine uyarı

Kıb-Tek'ten abonelerine uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin, elektrik enerjilerinin 5 Haziran’da kesileceği uyarısında bulundu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin, elektrik enerjilerinin 5 Haziran’da kesileceği uyarısında bulundu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, abonelerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.

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