Kıb-Tek'ten abonelerine uyarı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin, elektrik enerjilerinin 5 Haziran’da kesileceği uyarısında bulundu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin, elektrik enerjilerinin 5 Haziran’da kesileceği uyarısında bulundu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, abonelerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.
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