Kıb-Tek'ten abonelerine uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolan ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin, elektrik enerjilerinin 5 Haziran’da kesileceği uyarısında bulundu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, abonelerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.