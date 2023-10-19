KIB-TEK’teki 6,7 milyon Dolarlık ‘yolsuzluk’ ne oldu?

Ertuğrul SENOVA

“Sahte reçete yolsuzluğu” konusunda 13 Eylül’de polis soruşturması başlatılması adına düğmeye basan ve yaklaşık 1 hafta içerisinde; 21 Eylül’de ilk tutuklamaların başlamasına yardımcı olan UBP – YDP – DP Hükümeti, aynı ‘kararlılığı’ yaklaşık 1 yıl önce polise yansıyan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) 6,7 milyon Dolarlık yolsuzlukla ilgili göstermiyor…

Sayıştay Başkanlığı tarafından Aralık 2022’de hazırlanan ve 8 Ocak 2023 tarihinde Başsavcılığa gönderilen ‘yolsuzluk’ raporu, 17 Ocak tarihinde ise soruşturma başlatılması adına Başsavcılık tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmişti. Elde edilen bilgilere göre aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine karşın herhangi bir adım atılmadı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın 17 Ocak’ta başladığını ve sürdüğünü söyledi.

Öte yandan “yolsuzluk” iddialarının yaşandığı Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, polisin herhangi bir konuda kendisine ulaşmadığını ifade etti.

Atun, “yolsuzluk” iddialarına ilişkinse “Açıkçası bu iddiaları üstüme almıyorum. Sonuçta KIB-TEK’i yöneten bakan değil; Yönetim Kuruludur” şeklinde konuştu.

KIB-TEK’in, Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, KIB-TEK’in Bakanlar Kurulu kararıyla, Kamu İhalesi Yasası’na aykırı şekilde, toplamda 20 kez, fazladan 6 milyon 747 bin 535 dolar ödeyerek yakıt alımı yaptığı ve kurumun zarara uğratıldığı ifade ediliyor…

KIB-TEK’teki yolsuzluk iddialarına ilişkin 1 yıldır ses yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kendi ifadesiyle; “göreve geldi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından aynı gün sahte reçete konusunda uyarıldı, hemen Başbakan Ünal Üstel’e konuyu iletti ve Üstel düğmeye basılması emrini verdi.”

Gardiyanoğlu, göreve atandıktan yaklaşık 1 ay sonra; 13 Eylül tarihinde ‘sahte reçetelerle’ ilgili polise ilk şikâyeti yaptı, 1 haftanın sonunda; 21 Eylül günü ise ‘sahte reçete’ soruşturması kapsamında ilk tutuklama gerçekleşti…

Ancak Aralık 2022’de Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve KIB-TEK’in 6,7 milyon Dolar zarara uğratıldığı yönünde tespitleri barındıran rapor, 8 Ocak’ta Başsavcılığa, 17 Ocak tarihinde ise soruşturma başlatılması adına Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine karşın, aynı Başbakan “düğmeye basılmalı” emrini veremedi…

Polis: “soruşturma devam ediyor” - Dönemin sorumlu bakanı Atun: “Bana ulaşan olmadı”

17 Ocak tarihinde başlatılan soruşturmaya ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı, söz konusu tarihte başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirtti, detay vermedi.

Öte yandan “yolsuzluk” iddialarının yaşandığı Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, polisin herhangi bir konuda kendisine ulaşmadığını ifade etti.

Atun, “yolsuzluk” iddialarına ilişkinse “Açıkçası bu iddiaları üstüme almıyorum. Sonuçta KIB-TEK’i yöneten bakan değil; Yönetim Kuruludur” şeklinde konuştu.

Atun, Mart ayında yine aynı konuda YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, rapora YENİDÜZEN sayesinde ulaştığını söylemiş, raporun hazırlanma sürecinde, adı geçmesine karşın kendisiyle kimsenin, hiçbir şekilde görüşmediğini ifade etmişti.

RAPORDAN…

İhalesiz alım süreci nasıl başladı?

Rapora göre, 13 Şubat 2021 tarihli yakıt alımında yaşanan “ıslak imza uygunluğu” tartışmalarıyla başlayan süreç, Bakanlar Kurulu’nun defalarca ihaleleri iptal etmesiyle devam etti. Ardından, dönemin KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı Sunat Atun’un, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında yakıt alımı yapılması önerisinin Bakanlar Kurulu’nda onaylanması ve Atun’un TPIC’ten yakıt alımı için başlattığı girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla, milyonlarca dolarlık alımlar patlak verdi.

Sözleşmenin devam ettiği şirket yerine, ihalesiz alım tercih edildi

Rapora göre, hâlihazırda yakıt alımının yapıldığı ancak alacak – verecek anlaşmazlığı nedeniyle kurumla davalık hale gelen Sidereal Lines LTD, KIB-TEK’le imzaladığı sözleşme gereği, tek taraflı fesih durumunda bile, “talep halinde” kurumun yakıt ihtiyacını karşılama yükümlülüğündeydi. Ancak kurum yönetiminin, bu 3 aylık süreçte şirketten talepte bulunmadığı, bunun yerine 3 ayda 20 kez ihalesiz alım yaptığı tespit edildi.

20 kez ihalesiz alım yapıldı

Bu kapsamda KIB-TEK, Bakanlar Kurulu kararıyla, Kamu İhalesi Yasası’na aykırı şekilde; İçkale isimli şirketten 9 kez, PETCO isimli şirketten 5 kez ve AKSA isimli şirketten 3 kez olmak üzere, toplamda 20 kez ihalesiz alım yaptı.

47 milyon yerine, 54 milyon Dolar ödendi; kurum 6,7 milyon Dolar zarara uğratıldı

Rapora göre, söz konusu yakıt alımları eğer sözleşmenin devam ettiği Sidereal Lines LTD’den alınsaydı, ödenecek miktar 47 milyon 575 bin 532 Dolar olacaktı. Ancak ihalesiz şekilde Bakanlar Kurulu kararıyla alınan yakıtlar, kuruma 54 milyon 317 bin 626 Dolar’a mal oldu. Bu, kurumun 6 milyon 742 bin 93 Dolar zarar ettiğine işaret ediyor.

Eksik veya yapılmamış milyonlarca TL değerinde pullama

Raporda ayrıca, milyonlarca lira değerinde eksik pullanan ya da pullanmayan sözleşmeler olduğu ve bu sözleşmelerin Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bilgisine getirilmesinin kararlaştırıldığı görülüyor.

KIB-TEK’in Başbakanlığa bağlandığı sürece ilişkin araştırma yok

Sayıştay Başkanlığı, raporun; KIB-TEK’in, Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin hazırladığını söylüyor. Ancak raporda, KIB-TEK’in Maliye Bakanlığı’ndan alınıp, Başbakanlığa bağlandığı Temmuz 2022 tarihinin ardından yapılan ihalesiz yakıtlara ilişkin veriler yer almıyor. Raporun başlığında, “Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihlerini kapsadığı” ifade edilmesine karşın, Temmuz’dan Eylül’e kadar geçen 4 aylık süreçte yapılmış yasadışı alımlara ilişkin herhangi bir ifadenin yer almaması dikkat çekiyor…