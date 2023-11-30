KIB-TEK’teki 20 milyon Dolarlık zararla ilgili soruşturma süreci “fiilen başladı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 20 milyon dolar zarara uğratılması konusunda bu sabah mali polisin daveti üzerine mali poliste ifade verdiklerini açıkladı.

Bu zararı yaratanların esas sorumlularının bu hesabı ödemesi gerektiğini, elektrik zamlarıyla bu hesabın halka ödettirilemeyeceğini vurgulayan Özersay, “Gerek İyi İdare Yasası gerekse Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası uygulanır, ciddi bir tahkikat yürütülürse bu zararı yaratanlar, sorumlular ödemek zorunda kalacaktır” dedi.

Halkın Partisi, milyon dolarlık zararla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah Mali Polisin talebi üzerine Kıb-Tek’in 20 milyon Dolar zarara uğratılması konusunda Mali Polise giderek ifade verdik. Soruşturma fiilen başlamış durumdadır. İfademizde sadece mahkeme önünde Kıb-Tek yetkililerinin kendilerinin dile getirip kabul ettikleri 20 milyon Dolar zararın sorumlularının değil, son yıllarda hukuka aykırı ihalesiz alımlarla kuruma verilen zararı da geçmişte Sayıştay’a Halkın Partisi olarak yaptığımız başvurular temelinde şikayetimizde izah ettik.

Özetle bu iş 20 milyon Dolar ile sınırlı değildir, uzun süredir çok daha büyük boyutlarda Elektrik Kurumu herkesin gözü önünde zarara uğratılmıştır. Az önce yapılan elektrik zammı da dahil halk olarak bize ödetilmek istenen bu faturalarda kurumun uğratıldığı zararın da bir payı vardır. Bunun sorumluları hesap vermeli, bu hesabı Halk değil onlar ödemelidir. Gerek İyi İdare Yasası gerekse Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası uygulanır, ciddi bir tahkikat yürütülürse bu zararı yaratanlar, sorumlular ödemek zorunda kalacaktır. Biz takipçisi olmaya devam edeceğiz.”