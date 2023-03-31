KIB-TEK’te süresiz grev başladı!

EL-SEN’in Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis komitesinde görüşülmesini protesto ettiği sırada tasarı, komiteden geçti; sendika an itibariyle KIB-TEK’te süresiz greve başladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden geçmesi nedeniyle an itibariyle süresiz grev başlattı.

Sendika yönetimi, söz konusu yasa tasarısının komitede görüşülmesini protesto etmek adına Meclis önünde toplandığı ve açıklama yaptığı sırada tasarının komiteden geçtiği bilgisini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, “Gerekli mesajlarımızı şu an gönderiyoruz, an itibariyle KIB-TEK’te süresiz greve gidiyoruz” dedi.

Sendika, söz konusu tasarının yasallaşması halinde AKSA’dan yeni alım garantili anlaşmaların önünün açılacağını savunuyor.