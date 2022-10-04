“KIB-TEK’te bir sorun vardır, tüm ihaleleri bir şekilde şaibe ile anılmaktadır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihalesiz yakıt alımı ile ilgili Meclis’te söz alan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Bazı rakamlar var. Bu rakamlardan rahatsız olmayan kalmamıştır” dedi, kuruma ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Ben de inanıyorum bu KIB-TEK'in derinliklerinde sorunlar vardır” diyen Çavuşoğlu “Asıl sorun ihale sisteminde… Millet çalıp çırpmasın diye çok uzun sürüyor süreçler… İstismar edenleri savunmak değil amacım. Acil alımlarda bu süreçler sorun oluyor” dedi.

Çavuşoğlu “İhale neden 50 dolara bağlanmak zorunda kaldı? Ya karanlık, ya petrol! Bizi hükümetleri bu duruma düşürenlerin keşke peşine düşsek. Bakalım lambada, direklerde alımlarda neler yaşandı bu ülkede?” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’in derinlerine inmemiz gerekiyor. Her hükümette bu kavgalar oldu” diyen Çavuşoğlu, kurumla ilgili kısır çekişmelere yer verilmemesi gerektiğini ifade etti.

“KIB-TEK’te bir sorun vardır, tüm ihaleleri bir şekilde şaibelendirilmektedir. Bu konu Meclis’in gündeminden çıkmalıdır. En büyük bütçe KIB-TEK’tedir, en büyük alımı yapan da KIB-TEK’tir” Çavuşoğlu, “Bu kadar şaibeli görünen KIB-TEK şeffaflaşmadıkça bu tartışmalar devam edecektir, sorunu kökünden çözmemiz gerekir” şeklinde konuştu.