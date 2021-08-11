Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesinde teklifler açıldı 3 firma katıldı, 2’si teklif verdi
Kıb-Tek’te akaryakıt alım ihalesinde bugün teklifler açıldı, gözler yeni sürece çevrildi.
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Kıb-Tek’te akaryakıt alım ihalesinde bugün teklifler açıldı, gözler yeni sürece çevrildi.
Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’dan alınan bilgiye göre ihaleye AKSA, Sideral Lines ve TPIC isimli firmalar katıldı.
AKSA’nın teklifi ‘evrak eksikliği’ nedeniyle değerlendirilmeye alınmadı.
Sideral Lines isimli şirket 33,38 Dolar, TPIC ise 35.19 Dolar teklif verdi.
YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, ihaleye verilen tekliflerin Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, karara bağlanacağını açıkladı.
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Etiketler : ihale, elektrik, Kıb-Tek, MİK, Gürcan Erdoğan