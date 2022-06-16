Kıb-Tek’in AKSA'ya borçlarının devlet borcu olarak devralınması için yasa önerisi

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması” hakkındaki yasa önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros’un birlikte sunmuş olduklar yasa önerisi, KIB-TEK’in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınması hedefleniyor.

Ekonomik darboğazdan, halkın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mağdur edilmemesi amacıyla KIB-TEK’in maliyet altı satış yaptığı, bu nedenle kurumun mali yapısının bozulduğu ve borçlarını ödeyemez hale geldiği belirtilen yasa önerisinin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan pandemi koşullan nedeniyle oluşan ekonomik darboğazdan halkın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mağdur edilmemesi amacıyla fiyatlar artırılmamış ve Kurum maliyetlerinin altında satış yapmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle Kurumda oluşan ciddi borç yükünden dolayı, Kurumun mali yapısı bozulmuş ve Kurum borçlanın ödeyemez hale gelmiştir. Kurumun bir kısım borçlarının devlet tarafından üstlenilerek, kamu hizmeti kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu yolla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi açısından kurumunun bir an önce AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devralınarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kamu hizmeti verme kabiliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlandığından bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”