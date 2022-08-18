KIB-TEK’in akaryakıt ihalesi “hukuki soruna” takıldı

YENİDÜZEN - Özel

Merkezi İhale Komisyonu’nun, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına çıktığı ihale, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin’in ifadesiyle “hukuki bir soruna” takıldı.

Bir şirketin elenmesiyle, toplamda 6 şirketin katıldığı ihalenin gidişatına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Üresin, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde bir konuda hukuki görüşe ihtiyaç duyduğunu ve Başsavcılık’tan görüş talep ettiğini belirtti.

Üresin, Başsavcılık’tan görüş talep etmesi nedeniyle söz konusu sorunun ne olduğuna ilişkin bilgi vermesinin etik olmayacağını söyledi, görüşün gelmesinin ardından kararın verileceğini belirtti.

İki firma sona kaldı, iki teklif arasında 2,5 milyon Dolar fark!

Öte yandan YENİDÜZEN'in farklı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre iki firmanın ihalede sona kaldığı öğrenildi.

Bir firma 47 dolar tonu fiyat verirken, bir diğer firmanın 60 dolar tonu önerdiği iddia edildi.

İki teklif arasında 2,5 milyon dolar fark olduğu da iddia ediliyor.