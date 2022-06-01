Kıb-Tek’de Genel Müdür Vekili Kamil Direl

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl getirildi.

YENİDÜZEN’in görüştüğü Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Amca, Sayıştay soruşturmasında ismi geçen kişilere bu aşamada üst düzey görev vermeme yönünde bir hassasiyet karar aldıklarını belirtti, kurumda en kıdemli ismi genel müdür vekili olarak seçtiklerini söyledi.

KIB-TEK’ten açıklama

KIB-TEK’den yapılan açıklamada aynı zamanda Gürcan ERDOĞAN ve Dalman AYDIN’ın “Koordinasyon Kurulu”na sevk edildiği de bildirildi.

Yapılan değişiklikler sonrası baremlerde yükseltilme olmadığını, kuruma mali yük getirilmediği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, 01 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, yeni bir başlangıç yapmak adına kadrolarda yeni bir organizasyona gitmiş ve bazı üst düzey kadrolarda değişiklikler yapmıştır. Kurum genelinde en kıdemli mühendisler arasından birisinin müdür vekili olarak atanması prensibi uyarınca bir karar almıştır.

Bu karar uyarınca Sn. Gürcan ERDOĞAN ve Sn. Dalman AYDIN Koordinasyon Kuruluna sevkedilirken, en kıdemli mühendis olan Sn. Kamil DİREL Kıb-Tek Genel Müdür vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucu hiçbir elemanın barem veya kademesi yükseltilmemiş ve kuruma herhangi bir mali yük getirilmemiştir. Kurum çalışanları’nın çalışma motivasyonlarını yükseltmek için idari açıdan çalışmalarımız devam edecektir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yasa ile oluşturulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir. Yönetim Kurulumuzun amacı ise hizmetlerin devamlı ve sağlıklı bir şekilde sağlanmasıdır. Hizmetlerin kesintisiz devam etmesi adına aldığımız bu yeni kararın, halkımız adına daha yeni ve güzel kararların olacağının habercisi olarak kabul edilmesini rica eder, saygılar sunarız.