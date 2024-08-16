“KIB-TEK Yönetimi gaflet uykusundan aniden uyandı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimini eleştirdi.

Açıklamada, Yapacakları sözünü verdikleri yatırımların mali kaynağını nasıl sağlayacaklarını görecek; bunu kurumu daha da büyük borç batağına sokmadan gerçekleştireceklerinden emin olacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

KIB-TEK Yönetimi az önce yapmış olduğu ve başta kuruma ‘80 Milyon Dolarlık Yatırım’ yapılacağı olmak üzere pek çok sözün verildiği açıklama ile sendikamız EL-SEN’in uzun bir süredir yürüttüğü mücadelenin doğruluk ve haklılığını teslim etmiştir. Başbakanın son dönemdeki arıza ve kesintilerle ilgili sabotaj iftirası da KIB-TEK’in bu yazılı açıklamasıyla bir kez daha kendiliğinden çürümüştür.

Bizi ve uyarılarımızı önce yok saydılar, görmezden geldiler, sonra inkâr ettiler ve nihayetinde dün işi iftira atmaya kadar vardırdılar. Göz göre göre bir elektrik krizi yarattılar. Az önceki açıklamalarıyla da nihayet taleplerimizin ve eleştirilerimizin haklılığını kabul ettiler.

Başka türlüsü mümkün değildir. Yıllardır söylediklerimizi itirafla dolu bir açıklamayla teyit etmek durumunda kaldılar. Çünkü böylesine teknik berraklığa sahip bir konuda sabotaj gibi akıl dışı iddialarla zaman kazanmaya çalışmak abesle iştigaldi. Nitekim üzerinden yarım gün geçmeden bu iddiadan geri adım atarak sorunun esasına ilişkin bir kavrayış geliştiğini görmek beklenen bir gelişmeydi.

Gelinen bu nokta, sendikamızın, başta fedakâr KIB-TEK çalışanları ve aileleri olmak üzere, bize inanan halkımızın ve sivil toplumun desteğiyle yürüttüğümüz gerçeklere dayalı mücadelemizin KIB-TEK Yönetimi tarafından da teyit edildiği yeni bir aşamadır.

Teknecik’te yaşanan sorunla ilgili dün biz çalışanları sabotajla suçlamaya kalkanlar, az önce yaptıkları açıklamada, ‘tankların altında yıllar içerisinde biriken kirli yakıtın (slacın), dizel makinaların arızalanmasına sebep olduğu düşünülüyor’ diyerek, bize attıkları kirli iftirayı itiraf etmiş oldular

KIB-TEK yönetiminin ve kurumun bağlı olduğu siyasi iradenin yapmış olduğu bu açıklama, elbette mücadelemizin sonlandığı anlamına gelmez. Bu gelinen aşamada bir dizi sözler verilmiştir. Bugüne kadar öylesine rahat yalan söyleyen bir anlayışla karşı karşıyayız ki bu sözlerin hayata geçeceği konusunda kendilerine güvenebilmemizin koşullarını ortadan kaldırmışlardır.

Takipçi olacağız.

Yapacakları sözünü verdikleri yatırımların mali kaynağını nasıl sağlayacaklarını görecek; bunu kurumu daha da büyük borç batağına sokmadan gerçekleştireceklerinden emin olacağız.

Köşe bucak kaçma çabalarına, iftira ve hakaretlerine meydan vermeden onlara sorumluluklarını her fırsatta anımsatarak halkın ortak çıkarları doğrultusunda yola gelmeleri için tüm gücümüzü büyüterek kullanmaya devam edeceğiz.