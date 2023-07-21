Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, KIB-TEK çalışanlarının, Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm şalt sahaları ve Teknecik Elektrik Santrali giriş kapılarına konulan polis engeliyle karşılaştığını açıkladı.

“KIB-TEK personeli terör örgütü muamelesi görmektedir” diyen Tuğcu, “Polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır” dedi.

Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm bölgelerde bulunan şalt sahaları girişlerine ve Teknecik giriş kapısına konulan polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır. KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın talimatı ile şalt sahaları, trafo odaları ve Teknecik’te KIB-TEK çalışanlarının arıza tamiri yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılaşmıştırlar. KIB-TEK personeli terör örgütü muamelesi görmektedir. Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece KIB-TEK personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır.”