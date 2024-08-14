Kıb-Tek duyurdu: Mağusa’da 2 saat elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle Mağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, saat 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Altıok, Maraş Magem,Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı,Kirişoğlu kiliniği ve caddesi,Antalyalılar bölgesinin bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğini belirten kurum, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması belirtildi.