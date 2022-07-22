“KIB-TEK Başbakanlık’a bağlanıyor” iddialarını Üstel yalanladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, KIB-TEK’in Başbakanlık’a bağlanacağı iddiasında bulundu, YENİDÜZEN’e konuşan Ünal Üstel, söz konusu iddiayı yalanladı, “Öyle bir şey olsa duyururduk” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden “alınamadığını” ama müsteşarı ve müdürünün ayrıca KIB-TEK’e atadığı yönetim kurulunun görevden alındığını ifade ederek, “Anlaşılan şimdi de elindeki elektrik kurumunu alıyor, Başbakanlığa bağlıyorsunuz” iddiasında bulundu.

“Neden diye sorsam? Güvenmediğiniz için mi? Oralarda bir şeyler çevirdiğine inanıyorsanız ne duruyorsunuz o zaman? E görevden alın o zaman! Gücünüz ancak bu kadarına mı yetiyor?” diyen Özersay, “Birileri bir şeyler yedi ve rant elde ettiyse şimdi bu hamlenizle bunu mu durduracaksınız yoksa “sıra başkasında şimdi rantı onlar yiyecek” mi diyorsunuz? Nedir tam olarak niyet? “ diye sordu.

Özersay’ın iddiaları üzerine, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Öyle bir şey olsa duyururduk. İddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi.