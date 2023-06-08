KGS-2 Cumartesi yapılıyor

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) Cumartesi yapılacak. 9 okulda, iki oturumda 2 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek sınavda, 645 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) 2’nci basamağı (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 9 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 288 öğrencinin katılması bekleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları cumartesi akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler, her iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanmasıyla (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre koleje kayıt hakkı elde edilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2023-2024 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.