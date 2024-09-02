Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Netflix’te yayınlanacağı açıklanan “Famagusta” isimli diziye işaret etti, “Keşke ‘Famagusta’ya yönelik ilginin yarısı ‘Gölgeler ve Suretler’e gösterilseydi” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Famagusta... Bir propaganda filmi/dizisi midir? İlk izlenim o. Öyleyse şimdiden misyonunun önemli bir kısmını yerine getirmiş gibi görünüyor maalesef!” dedi.

Erhürman, “Keşke onun yarattığı ‘ilgi’nin yarısı, kendini dünyaya kanıtlamış Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in, bu ‘mesele’yi propaganda diliyle değil çağdaş sinema diliyle anlattığı ‘Gölgeler ve Suretler’e gösterilebilseydi” vurgusu yaptı.

“propagandaya karşı sanat çok şeydir” diyen Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Famagusta... Bir propaganda filmi/dizisi midir? İlk izlenim o. Öyleyse şimdiden misyonunun önemli bir kısmını yerine getirmiş gibi görünüyor maalesef!

Keşke onun yarattığı "ilgi"nin yarısı, kendini dünyaya kanıtlamış Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim'in, bu "mesele"yi propaganda diliyle değil çağdaş sinema diliyle anlattığı "Gölgeler ve Suretler"e gösterilebilseydi. Bu filmin bütün dünyada izlenmesine yönelik bir "kampanya" yapılabilseydi.

Propagandaya karşı propaganda bir şeydir belki ama propagandaya karşı sanat çok şeydir...”