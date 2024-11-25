“Kesintilerin sebebi, artan nüfusu karşılayamayan 50 yaşındaki elektrik şebekesi”

Ertuğrul SENOVA

Ada genelini etkisi altına alan şiddetli fırtına, Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok bölgede uzun süreli elektrik kesintilerine neden oldu.

Ada yarısının farklı bölgelerinden gelen ihbarlar, 24 saati aşan kesintilerin yaşandığına işaret ediyor…

KIB-TEK’in çağrı merkezi olan 188 hattına dün, 7 bin 340 arıza ihbarı yapıldı. EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kendisine sosyal medya ve özel hattı üzerinden ulaşan ihbar sayısının ise 600’ün üzerinde olduğunu söyledi.

Ekipler, dünden bu yana 7 binin üzerindeki arızaları gidermeye çalışıyor ancak ne eleman sayısı ne de araç gücü yetiyor. Toplum ise sadece, 21’inci yüzyılın şartlarına uygun yaşamayı talep ediyor…

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Tuğcu, dünden bu yana yaşanan elektrikle ilgili sıkıntıların nedenini, şu sözlerle özetliyor: “50 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan, hiçbir yatırım yapılmayan, artan nüfusa rağmen yenilenmeyen elektrik şebekesi.”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki elektrik şebekesinin 1974 yılından kaldığını ifade eden Tuğcu, şöyle devam ediyor:

“Artan nüfusa göre bir yenilenme çalışması yapılmıyor. Gerekli yatırımdan kaçınılıyor. Buna ek olarak, ısrarla talep ettiğimiz araç – gereç konularında da adım atılmıyor, alım yapılmıyor. Özellikle araç eksikliği konusunda, yaşadığımız coğrafyanın en kötüsü durumundayız.”

50 yaşındaki elektrik şebekesinin bir an önce çeşitli testlere tabi tutulup, günün şartlarına göre yenilenmesi, yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Tuğcu, bu konudaki son taleplerini, geçtiğimiz Cuma günü yaptıklarını söylüyor.

Tuğcu, “Evet, dün fırtına nedeniyle çeşitli arızalar meydana geldi. Ama arıza nedeniyle kesintinin yaşandığı bölgeyi, başka bir bölgeden besleyemiyoruz. Çünkü şebeke yetersiz, altyapı yetersiz… Nüfusa uygun değil” diyor.

Sosyal medyada yayılan, “voltajı aniden düşen ampül videoları” ile ilgili soru üzerine Tuğcu, şöyle yanıt veriyor:

“Yine aynı sorun: Yetersiz şebeke. Nüfus her gün büyüyor, kentler büyüyor. Ama biz hala daha 1974 yılından kalma trafolar kullanıyoruz. Mantık basit: Bölge büyüdükçe, büyüdüğü oranda yatırım yapmanız gerekiyor.”

“Soruna sadece üretim eksikliği olarak bakmamak lazım” diyen Tuğcu, şöyle devam ediyor:

“Üretimi iletim ve dağıtım. Bu 3’ünü paralel olarak geliştirmek zorundasınız. Ama maalesef bu sorunlar uzun yıllardır kimse tarafından dikkate alınmıyor.”