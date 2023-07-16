EL-SEN Başkanı Cesurer elektrik kesintileriyle ilgili konuştu: “Kesintilerin nedeni geciken parçalar ve yatırım eksikliği” KIB-TEK, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı.

Kesintilerin nedenine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, “Geciken yedek parçalar ve yatırım eksikliğine” dikkat çekti.

Teknecik’teki cihazlara gerekli bakımların zamanında yapılmadığını, talep edilen yedek parçaların bir türlü temin edilmediğini söyleyen Cesurer, gerekli tamirin yapılabilmesi için bazı cihazların tamamen kapatılması gerektiğini, ancak sıcak havada bunu yapmanın daha uzun kesintilere neden olabileceğini söyledi.

Cesurer, aşırı sıcaklar gelmeden önce yapılması gereken bu işlemlerin yönetim tarafından ertelendiğini iddia eti.