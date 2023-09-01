Kervansaray Plajı’na ara emri
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kervansaray plajında Girne Belediyesi'nin kullanımındaki parselin özel bir şirketin kullanımına verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararına ara emri alındığını duyurdu.
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kervansaray plajında Girne Belediyesi'nin kullanımındaki parselin özel bir şirketin kullanımına verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararına ara emri alındığını duyurdu. Şenkul, sosyal medya hesabından mahkeme kararını paylaştı.
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Etiketler : Kervansaray Halk Plajı