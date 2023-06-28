Kermiya'daki yoğunluk isyan ettirdi

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması yine vatandaşı bezdirdi.

Bayram tatilinde sabahın ilk saatlerinden itibaren Kermiya geçiş noktasında görüntü yine değişmedi, geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Geçiş yapanlar ise, sıcak havanın da etkisiyle uzun kuyrukların oluşmasına ve yaşanan yoğunluğa bir kez daha tepki gösterdi.