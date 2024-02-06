Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Başbakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kermiya’daki geçiş noktasında iyileştirme çalışmaları fiilen başladı.

Müteahhitler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, iyileştirme çalışmaları kapsamında; çağdaş bir çevre düzenlemesi ile daha hızlı geçişlere olanak sağlayacağı bir yapıya dönüştürülmesi, çift şerit gidiş, çift şerit geliş aksı olan mevcut durumunda iyileştirme yapılması, otopark ihtiyacının karşılanması, cafe ve benzeri hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca sigorta çıkarmak amaçlı gelenlere ayrı bir bölüm, turistik otobüslere ayrı bir bölüm yapılacak.

Geçiş noktasında iyileştirme çalışmalarının müteahhitliğini Tüfekçi Ltd. yapıyor.

Tüfekçi Ltd. yetkililerinden Tolga Tüfekçi, geçiş noktasındaki çalışmaların tamamlanması ile daha çağdaş ve ihtiyaca cevap veren fonksiyonel bir yapının oluşturulacağını kaydetti.

Tolga Tüfekçi, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekledi.