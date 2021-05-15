Kermiya'da yangın: Biçilmemiş arpalar yandı

Lefkoşa Kermiya'da (Metehan), şehit arsalarının bulunduğu kısımda yangın çıktı.

Otluk alanda çıkan yangına ilk olarak bölgedeki işçiler ardından ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının bölgedeki yerleşim yerlerine yakın olması korku yarattı. İtfaiye ekipleri ve bölgedeki işçiler yangını yerleşin yerlerine ulaşmadan söndürdü.

Polisten yapılan açıklama:

Saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa Kermiya Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiyenin yanı sıra, bölgede bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinesi ve işçilerin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar: Burçin Aybars