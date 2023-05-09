Kermiya’da et kaçakçısına suçüstü…
Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçen 69 yaşındaki H.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 38 kilogramlık kaçak kuzu eti tespit edildi.
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Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçen 69 yaşındaki H.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada 38 kilogramlık kaçak kuzu eti tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay kapsamında, aracında et bulunan şahsın tutuklandığı belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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