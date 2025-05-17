Kermiya’da Cumartesi: Yine uzun araç kuyrukları

Kermiya geçiş noktasındaki yoğunluk, yurttaşları yine bekletti. Lefkoşa'nın en işlek geçiş noktalarından biri olan Kermiya'da, yurttaşlar uzun süre beklemekten ve sıcaklıktan şikayet etti.

Kuyruklar uzadıkça sinirler gerildi. Bugün akşamüzeri özellikle güneyden kuzeye geçişlerde ciddi yoğunluk yaşanıyor.

Kermiya’da sırada bulunan bazı yurttaşlar tarafından verilen bilgiye göre; kuzeye geçiş sırasındaki işlemler çok yavaş ilerliyor, bu nedenle kuyruklar oluşuyor.