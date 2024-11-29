Kermiya’da ‘Black Friday’ kuyruğu

Her yıl Kasım ayının son cuma günü “Black Friday” olarak nitelendirilen indirim kampanyaları için vatandaş güneye yöneldi, Kermiya geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında araçlı geçişin sadece Kermiya geçiş noktası olması nedeniyle de trafik adeta kilitlendi, kuyruğun çevre yolunun çemberine kadar uzandığı gözlemlendi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bakanlığına ait bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, "mevcut geçiş noktası sayısının yeterli olduğunu" öne sürmüştü.