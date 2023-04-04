Kermiya geçiş noktasında kaçak et!
Polis, bugün Kermiya geçiş kapısında bir araçta güneyden kuzeye geçirilmeye çalışılan 190 kilogram sığır eti tespit etti.
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Polis, bugün Kermiya geçiş kapısında bir araçta güneyden kuzeye geçirilmeye çalışılan 190 kilogram sığır eti tespit etti.
Polis, olayın bugün 15.15 sıralarında gerçekleştiğini belirtirken, olayla ilgili olarak 36 yaşındaki H.A. (E) tutuklandığını açıkladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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