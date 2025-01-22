Kermiya geçiş noktasında bagajdaki kaçak yolcu yakalandı

Erkek arkadaşını arabanın bagajında önce Kıbrıs’ın güneyine ardından da tekrar kuzeye kaçak yollarla geçiren zanlı E.K. ve T.Ö.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, mahkeme tutuklu yargılanmalarına karar verdi.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Cansel Mimar, zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 19.01.2025 tarihinde saat 05:58'de Lefkoşa' da Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçmek üzere giriş kabini önüne gelen 'KYH 773' plakalı araç sürücüsü E.K.’nin

gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak üzere görevli muhaceret memuruna belgelerini sunduğu esnada, zanlının hareketlerinden şüphelenerek kullanmakta olduğu aracında arama yapıldığını, yapılan aramada aracın arka bagaj kısmı içerisinde “1. Derecede Askeri yasak bölgeye” gizlice girip ihlal ederek Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş sağlamaya çalışan T.Ö.Ö.’nün tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlıların yine aynı şekilde 17.01.2025 tarihinde Kermiya Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın güneyine geçtiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırmada zanlı T.Ö.Ö.’nün 11.01.2025 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapıp, Kıbrıs’ın kuzeyine turist olarak geldiğini belirlediklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması durumunda KKTC'ye topraklarını gayriyasal şekilde terk ederek aynı suçu tekrar işleyebileceklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.