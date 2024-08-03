Kermiya çemberinden, Kermiya Geçiş Noktası’na gidiş şeridi trafiğe kapatıldı

Karayolları Dairesi, yol yapım ve alt yapı geliştirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren Kermiya çemberinden, Kermiya Geçiş Noktası’na gidiş şeridinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’a kadar devam edecek çalışmalar süresince Kermiya Geçiş noktasına ulaşım, yolun karşı şeridinden bir gidiş-bir geliş şeklinde sağlanacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.