Kentin dilinden, halkın kalbinden anlayan başkan: Sıla Usar İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Metropol yolundaki esnaf ve yurttaşlarla buluştu.

Sıla Usar İncirli’ye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri çok sayıda partili eşlik etti.

Metropol yolu esnafından yoğun ilgi gören Sıla Usar İncirli, esnaf ve halkın sorunlarını dinledi.

Sıla Usar İncirli’nin LTB yönetimine talip olmasının başşehir için umut olduğunu belirten yurttaşlar, Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi.